Порошенко держали на крючке из-за бизнеса в РФ, заявили у Авакова

https://racurs.ua/n155965-poroshenko-derjali-na-kruchke-iz-za-biznesa-v-rf-zayavili-u-avakova.html

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Петра Порошенко держали на крючке из-за бизнеса в России. Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя так называемые «пленки Медведчука».

За последние несколько месяцев журналисты выложили часы аудиозаписей разговоров с голосами, похожими на голоса Виктора Медведчука, российских топ-чиновников и террористов ОРДЛО, ответственных за разграбление Донбасса. Говорят, что эти записи фальшивые. Я скажу свое мнение. Вспоминаю 25 мая 2014 года — день, когда народ Украины избрал президентом Петра Порошенко. Все знали, что он очень любит деньги и имеет большой бизнес, в том числе и в России. Это и Липецкая кондитерская фабрика и бизнес, который впоследствии оказался на оккупированных территориях. У меня был вопрос, как Порошенко будет президентом, когда его бизнес находится на территории РФ? Многие советовали ему передать Липецкую фабрику в детский фонд ООН — ЮНИСЕФ, чтобы доходы шли на детей Донбасса и Крыма. Он на это не пошел. На этих «пленках Медведчука» видно, за счет чего Медведчуку удавалось так манипулировать ситуацией с Порошенко — его просто держали «на крючке» благодаря этой фабрике, — указал заместитель Авакова.

Также Геращенко обвинил экс-президента в срыве закупки угля из ЮАР и приобретении топлива у оккупированных территорий, «прикрываясь шахтерами». Он рассказал о том, как подконтрольная Порошенко СБУ заблокировала поставки угля из ЮАР.

Согласно Женевским конвенциям, страна-оккупант несет ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях. Это россияне захватили Донбасс, поэтому они и сами должны были выкупать уголь у захваченных шахт, а не мы спонсировать терроризм таким образом. Будем откровенны, если бы Порошенко отказался от бизнеса в России и на оккупированных территориях, то его бы не «держали на крючке», — подытожил Геращенко.

Напомним, первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что обмены пленными на Донбассе во время русско-украинской войны проходили регулярно, пока в процесс не вмешался Виктор Медведчук и другие политики. По его мнению, процесс обмена очень усложнился, когда в Украине на этом решили делать политический пиар.