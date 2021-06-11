Порошенка тримали на гачку через бізнес в РФ, заявили в Авакова

https://racurs.ua/ua/n155965-poroshenka-trymaly-na-gachku-cherez-biznes-v-rf-zayavyly-v-avakova.html

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Петра Порошенка тримали на гачку через бізнес в Росії. Таку думку висловив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, коментуючи так звані «плівки Медведчука».

За останні кілька місяців журналісти виклали години аудіозаписів розмов з голосами, схожими на голоси Віктора Медведчука, російських топ-посадовців та терористів ОРДЛО, відповідальних за розграбування Донбасу. Хтось каже, що ці записи фальшиві. Я скажу свою думку. Згадую 25 травня 2014 рік — день, коли народ України обрав президентом Петра Порошенка. Всі знали, що він дуже любить гроші та має великий бізнес, зокрема й в Росії. Це і Липецька кондитерська фабрика й бізнеси, які згодом опинилися на окупованих територіях. У мене було запитання, як Порошенко буде президентом, коли його бізнес знаходиться на території РФ? Багато хто радив йому передати Липецьку фабрику в дитячий фонд ООН — ЮНІСЕФ, щоб доходи йшли на дітей Донбасу і Криму. Він на це не пішов. На цих «плівках Медведчука» видно, за рахунок чого Медведчуку вдавалося так маніпулювати ситуацією з Порошенком — його просто тримали «на гачку» завдяки цій фабриці, — вказав заступник Авакова.

Також Геращенко звинуватив екс-президента у зриві закупівлі вугілля з ПАР та придбанні палива натомість в окупованих територій, «прикриваючись шахтарями». Він розповів про те, як підконтрольна Порошенку СБУ заблокувала постачання вугілля з ПАР.

Згідно з Женевськими конвенціями, країна-окупант несе відповідальність за все, що відбувається на окупованих територіях. Це росіяни захопили Донбас, тому вони й самі повинні були викуповувати вугілля у захоплених шахт, а не ми мали спонсорувати тероризм таким чином. Будьмо відвертими, якби Порошенко відмовився від бізнесу в Росії та на окупованих територіях, то його б не «тримали на гачку», — підсумував Геращенко.

Нагадаємо, перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що обміни полоненими на Донбасі під час російсько-української війни відбувалися регулярно, доки у процес не втрутився Віктор Медведчук та інші політики. На його думку, процес обміну дуже ускладнився, коли в Україні на цьому вирішили робити політичний піар.