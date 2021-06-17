Шуфрич — Спрошу у Клюева, сколько Янукович платил Потураеву

https://racurs.ua/n156271-shufrich-sproshu-u-klueva-skolko-yanukovich-platil-poturaevu.html

Ракурс

Нестор Шуфрич, одиозный нардеп от пророссийской фракции «ОПЗЖ», 17 июня после драки возле трибуны парламента, рассказал о прошлом нардепа из «Слуги народа» Никиты Потураева.

За 21 год присутствия в этом зале я впервые услышал призыв убивать своих коллег… Хуже всего — это, когда «свои» в прошлом призывают бороться со своими бывшими товарищами. В 2004 году некто Потураев был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Вот в тот период со свободой слова все было хорошо, вот все было «харашо». И то, что он тогда вводил в жизнь, он сейчас вносит в закон о Нацсовете по телевидению и радиовещанию, — заявил Шуфрич.

Парламентарий также заверил, что очень долгий период времени лично знает представителя монобольшинства.

Он работал в штабе Виктора Януковича (бывший президент, беглец — ред.), где отвечал за передвижные группы — это такой монитор, который двигают по Украине. И если Янукович куда-то не успевал, то включали и показывали его по монитору. Я даже Андрея Клюева (экс-главу Администрации президента, которого объявили в международный розыск и заочно арестовали в 2020 году — ред.) спрошу, сколько ему платили. Связь, слава Богу, есть… Думайте с кем работаете. Это ответственность всей фракции «Слуга народа», — подытожил Шуфрич.

Напомним, 17 июня во время пленарного заседания Верховной Рады произошла драка. Народные избранники подрались возле трибуны. Причиной стали высказывания нардепа-«слуги» Никиты Потураева в отношении депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которых «должен расстрелять народ».

Впоследствии глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики извинился за свои высказывания в адрес пророссийской фракции.