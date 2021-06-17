Шуфрич — Запитаю у Клюєва, скільки Потураєву платив Янукович

https://racurs.ua/ua/n156271-shufrych-zapytau-u-kluieva-skilky-yanukovych-platyv-poturaievu.html

Ракурс

Нестор Шуфрич, одіозний нардеп від проросійської фракції «ОПЗЖ», 17 червня після бійки біля трибуни парламенту, розповів про минуле нардепа зі «Слуги народу» Микити Потураєва.

За 21 рік присутності у цій залі я вперше почув заклик вбивати своїх колег… Найгірше — це, коли «свої» у минулому закликають боротися зі своїми колишніми товаришами. У 2004 році дехто Потураєв був членом Нацради з телебачення і радіомовлення. От в той період зі свободою слова все було гаразд, от все було «харашо». І те, що він тоді запроваджував в життя, він зараз вносить в закон про Нацраду з телебачення і радіомовлення, — заявив Шуфрич.

Парламентар також запевнив, що дуже довгий період часу особисто знає представника монобільшості.

Він працював у штабі Віктора Януковича (колишній президент, втікач — ред.), де відповідав за пересувні групи — це такий монітор, який рухають по Україні. І якщо Янукович кудись не встигав, то вмикали і показували його по монітору. Я навіть Андрія Клюєва (екс-главу Адміністрації президента, якого оголосили у міжнародний розшук і заочно арештували у 2020 році — ред.) запитаю, скільки йому платили. Зв’язок, слава Богу, є… Думайте з ким працюєте. Це відповідальність всієї фракції «Слуга народу», — підсумував Шуфрич.

Нагадаємо, 17 червня під час пленарного засідання Верховної Ради сталася бійка. Народні обранці почубилися біля трибуни. Причиною стали висловлювання нардепа-«слуги» Микити Потураєва щодо депутатів від «Опозиційної платформи — За життя», яких «має розстріляти народ».

Згодом очільник парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики попросив вибачення за свій вислів на адресу проросійської фракції.