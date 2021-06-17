Реанімованого під час матчу Євро Еріксена чекає операція на серці

https://racurs.ua/ua/n156270-reanimovanogo-pid-chas-matchu-ievro-eriksena-chekaie-operaciya-na-serci.html

Ракурс

Крістіан Еріксен, півзахисник збірної Данії та міланського «Інтера», пройшов всі необхідні тести.

Йому вже краще, але лікарі приписали футболісту на час реабілітації імплантування кардіовертера-дефібрилятора. Це прилад, здатний виконувати дефібриляцію і штучну ритмічну стимуляцію серця.

Дефібрилятор призначений для корекції більшості небезпечних для життя серцевих аритмій і необхідний пацієнтам, які пережили серцевий напад, пов’язаний зі збоєм серцевого ритму.

Футболіст вже погодився на операцію після рекомендацій данських і міжнародних фахівців, повідомили у Федерації футболу Данії.

Наразі не повідомляється, чи зможе Еріксен продовжити карʼєру футболіста. 12 червня матч чемпіонату Європи між збірними Данії та Фінляндії перервали після того, як Еріксен знепритомнів на полі. Він пережив зупинку серця, реанімація футболіста відбувалася безпосередньо на полі в Копенгагені.

Пізніше Еріксен опублікував фотографію з лікарні і повідомив про стан свого здоровʼя.

Наразі захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд грає з таким дефібрилятором. Раніше у нього теж діагностували проблеми з серцем. Еріксен і Блінд — вихованці амстердамського «Аяксу».