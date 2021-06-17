Спасенному во время матча Евро Эриксену прооперируют сердце

https://racurs.ua/n156270-spasennomu-vo-vremya-matcha-evro-eriksenu-prooperiruut-serdce.html

Ракурс

Кристиан Эриксен, полузащитник сборной Дании и миланского «Интера», прошел все необходимые тесты.

Ему уже лучше, но врачи приписали футболисту на время реабилитации имплантирование кардиовертера-дефибриллятора. Это прибор, способный выполнять дефибрилляцию и искусственную ритмичную стимуляцию сердца.

Дефибриллятор предназначен для коррекции большинства опасных для жизни сердечных аритмий и необходим для пациентов, переживших сердечный приступ, связанный со сбоем сердечного ритма.

Футболист уже согласился на операцию после рекомендаций датских и международных специалистов, сообщили в Федерации футбола Дании.

Пока не сообщается, сможет ли Эриксен продолжить карьеру футболиста.

12 июня матч чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии прервали после того, как Эриксен потерял сознание на поле. Он пережил остановку сердца, реанимация футболиста проходила непосредственно на поле в Копенгагене.

Позже Эриксен опубликовал фотографию из больницы и сообщил о состоянии своего здоровья.

Сегодня защитник сборной Нидерландов Блинд играет с таким дефибриллятором. Ранее у него тоже диагностировали проблемы с сердцем. Эриксен и Блинд — воспитанники амстердамского «Аякса».