Снаряд в квартире хранил 81-летний киевлянин. Фото:

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Ракурс

Боевой снаряд в квартире хранил житель Киева. В доме 81-летнего киевлянина, который проживает на улице Петра Запорожца, среди хлама нашли снаряд, который в случае взрыва мог разрушить весь дом.

Мужчина ухаживал за стариком, который на протяжении многих лет сносит в квартиру и хранит разные вещи. Когда он решил убрать в квартире, то среди мусора обнаружил снаряд. О находке сообщил полицейским. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители пообщались с 81-летним владельцем квартиры, но он так и не смог вспомнить, где и когда нашел предмет.

Правоохранители напомнили правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов:

в случае обнаружения взрывоопасных предметов, ни в коем случае не касайтесь их;

сообщите о находке службы 101 или 102;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения взрывоопасных предметов;

немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Напомним, в Донецкой области 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. Инцидент произошел на кладбище расположенного вблизи линии соприкосновения селища Верхнеторецкое.