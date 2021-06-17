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Ракурс
Снаряд в квартире хранил 81-летний киевлянин. Фото:

Снаряд в квартире хранил 81-летний киевлянин (ФОТО)

17 июн 2021, 14:27
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Боевой снаряд в квартире хранил житель Киева. В доме 81-летнего киевлянина, который проживает на улице Петра Запорожца, среди хлама нашли снаряд, который в случае взрыва мог разрушить весь дом.

Мужчина ухаживал за стариком, который на протяжении многих лет сносит в квартиру и хранит разные вещи. Когда он решил убрать в квартире, то среди мусора обнаружил снаряд. О находке сообщил полицейским. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители пообщались с 81-летним владельцем квартиры, но он так и не смог вспомнить, где и когда нашел предмет.

Правоохранители напомнили правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов:


  • в случае обнаружения взрывоопасных предметов, ни в коем случае не касайтесь их;
  • сообщите о находке службы 101 или 102;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения взрывоопасных предметов;
  • немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Снаряд в квартире хранил 81-летний киевлянин. Фото: МВД

Напомним, в Донецкой области 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. Инцидент произошел на кладбище расположенного вблизи линии соприкосновения селища Верхнеторецкое.

Источник: Ракурс


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