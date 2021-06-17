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Ракурс
Снаряд у квартирі зберігав 81-річний киянин. Фото:

Снаряд у квартирі зберігав 81-річний киянин (ФОТО)

17 чер 2021, 14:27
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Бойовий снаряд в квартирі зберігав мешканець Києва. В оселі 81-річного киянина, що проживає на вулиці Петра Запорожця, серед непотребу знайшли снаряд, який у разі вибуху міг зруйнувати весь будинок.

Чоловік доглядав за стареньким, який впродовж багатьох років зносить у квартиру і зберігає різні речі. Коли він вирішив прибрати в квартирі, то серед сміття виявив снаряд. Про знахідку повідомив поліцейських. Про це 16 червня повідомила прес-служба МВС.

Правоохоронці поспілкувалися з 81-річним власником квартири, але він так і не зміг пригадати, де і коли знайшов предмет.

Правоохоронці нагадали правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:


  • у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не торкайтеся їх;
  • повідомте про знахідку служби 101 або 102;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення вибухонебезпечних предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Снаряд у квартирі зберігав 81-річний киянин. Фото: МВС

Нагадаємо, в Донецькій області 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. Інцидент стався на кладовищі розташованого поблизу лінії зіткнення селища Верхньоторецьке.

Джерело: Ракурс


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