Новые санкции против Беларуси – список ограничений Евросоюза. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n156559-novye-sankcii-protiv-belarusi-spisok-ogranicheniy-evrosouza.html

Ракурс

Новые санкции против Беларуси касаются нефтепродуктов, калийных удобрений и доступа к рынкам капитала Евросоюза. Официальный документ по секторальным санкциям еще не опубликован.

Несмотря на то, что основные рынки сбыта для белорусских калийных удобрений — это Бразилия, Индия и Китай, а не страны Евросоюза, экспорт туда также усложнится. Об этом сообщает «Настоящее время».

По оценкам экспертов, графа о нефтепродуктах в списке санкций может стать очень болезненной, поскольку Беларусь экспортирует значительную часть продуктов нефтепереработки.

Решением Совета ЕС запрещается:

продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи;

продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;

Европейскому инвестиционному банку — финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

Также вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий.

Кроме этого, запрещается покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней. Это касается белорусских финансовых и кредитных учреждений, где доля государства превышает 50%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко получит новый санкционный удар по экономике Беларуси. Комитет постоянных представителей ЕС 23 июня согласовал пакет секторальных экономических санкций.

Источник: «Настоящее время»