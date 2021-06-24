Новые санкции против Беларуси — список ограничений Евросоюзаhttps://racurs.ua/n156559-novye-sankcii-protiv-belarusi-spisok-ogranicheniy-evrosouza.htmlРакурс
Новые санкции против Беларуси касаются нефтепродуктов, калийных удобрений и доступа к рынкам капитала Евросоюза. Официальный документ по секторальным санкциям еще не опубликован.
Несмотря на то, что основные рынки сбыта для белорусских калийных удобрений — это Бразилия, Индия и Китай, а не страны Евросоюза, экспорт туда также усложнится. Об этом сообщает «Настоящее время».
По оценкам экспертов, графа о нефтепродуктах в списке санкций может стать очень болезненной, поскольку Беларусь экспортирует значительную часть продуктов нефтепереработки.
Решением Совета ЕС запрещается:
- продажа, поставка, передача или экспорт оборудования, технологий или ПО, предназначенных для мониторинга или перехвата белорусскими властями интернета и телефонной связи;
- продажа, поставка или передача властям Беларуси предметов двойного назначения для использования в военных целях;
- Европейскому инвестиционному банку — финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС будут обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.
Также вводятся дополнительные торговые ограничения в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий.
Кроме этого, запрещается покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней. Это касается белорусских финансовых и кредитных учреждений, где доля государства превышает 50%.
Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко получит новый санкционный удар по экономике Беларуси. Комитет постоянных представителей ЕС 23 июня согласовал пакет секторальных экономических санкций.
Источник: «Настоящее время»