Нові санкції проти Білорусі – список обмежень Євросоюзу. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n156559-novi-sankciyi-proty-bilorusi-spysok-obmejen-ievrosouzu.html

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Нові санкції проти Білорусі стосуються нафтопродуктів, калійних добрив і доступу до ринків капіталу Євросоюзу. Офіційний документ щодо секторальних санкцій ще не опублікований.

Попри те, що основні ринки збуту для білоруських калійних добрив — це Бразилія, Індія і Китай, а не країни Євросоюзу, експорт туди також ускладниться. Про це повідомляє «Настоящее время».

За оцінками експертів, графа про нафтопродукти в списку санкцій може стати дуже болючою, оскільки Білорусь експортує значну частину продуктів нафтопереробки.

Рішенням Ради ЄС забороняється:

продаж, поставка, передача або експорт обладнання, технологій або ПО, призначених для моніторингу або перехоплення білоруською владою інтернету і телефонного зв’язку;

продаж, поставка або передача владі Білорусі предметів подвійного призначення для використання у військових цілях;

Європейський інвестиційний банк — фінансування проектів у державному секторі. Країни ЄС будуть зобов’язані обмежити участь в Білорусі багатосторонніх банків розвитку, членами яких вони є.

Також вводяться додаткові торгові обмеження щодо нафтопродуктів, калійних добрив і товарів для виробництва тютюнових виробів.

Крім цього, забороняється купувати, продавати, надавати інвестиційні послуги й мати справу з перекладними цінними паперами та інструментами грошового ринку з терміном погашення понад 90 днів. Це стосується білоруських фінансових і кредитних установ, де частка держави перевищує 50%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Олександр Лукашенко отримає новий санкційний удар по економіці Білорусі. Комітет постійних представників ЄС 23 червня узгодив пакет секторальних економічних санкцій.

Джерело: «Настоящее время»