Зеленский — брехло. В «ЕС» опровергли заявление о «кровавых линиях» Порошенко

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал «пленки Медведчука». Он заявил, что решение экс-президента Петра Порошенко уполномочить кума Путина Виктора Медведчука вести переговоры с Россией свидетельствует о том, что никто не был заинтересован в окончании войны, «люди делали деньги».

Зеленский в интервью для программы «VIP с Натальей Мосейчук» сообщил, что «слышал несколько фрагментов пленок Медведчука».

Он заявил, что у власти было много разной информации от СБУ и разведки и «есть понимание, как это происходило».

С террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украины через Россию. Он вывозился, — заявил Зеленский.

Он считает, что «вероятно, вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали, я думаю, что не на пустом месте».

Хотя Зеленскому экс-президент Петр Порошенко, по его словам, неинтересен, но «эти страшные записи, он считает, является чистой государственной изменой».

Никто не был заинтересован в окончании войны. Люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о «красных линиях», то они перешли не «красные», а «кровавые линии», потому что зарабатывали именно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, — резюмировал президент.

В партии «Европейская солидарность» отреагировали на такие обвинения Зеленского. Там считают, что как на циничной лжи тот шел на президентство, так же на лжи пытается удержаться во власти.

Зеленский в очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого президента и распространил российский нарратив «война из-за того, что на ней Порошенко зарабатывает». Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не президент. Война продолжается. Может, пора у себя заробитчан поискать? — говорится в официальном заявлении «ЕС».

У Порошенко считают, что в интервью «1+1» Зеленский выступил с явкой с повинной.

Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал, — заявили в «ЕС» по поводу «вагеровцев» и официально опровергли заявления президента о «заработках Порошенко на крови».

Напомним, что проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал записи, сделанные во время прослушивания разговоров народного депутата от ОПЗЖ Медведчука с российскими чиновниками и главарями боевиков. В записях иногда фигурирует и фамилия Порошенко, который ввел Медведчука в переговорную группу по Донбассу под давлением России и Запада.