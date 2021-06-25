Зеленський — брехло. В «ЄС» відреагували на заяву про «криваві лінії» Порошенка, фото — Дніпроград

https://racurs.ua/ua/n156589-zelenskyy-brehlo-v-ies-vidreaguvaly-na-zayavu-pro-kryvavi-liniyi-poroshenka.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував «плівки Медведчука». Він заявив, що рішення екс-президента Петра Порошенка уповноважити кума Путіна Віктора Медведчука вести перемовини з Росією свідчить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни, «люди робили гроші».

Зеленський в інтерв’ю для програми «VIP з Наталею Мосейчук» повідомив, що «чув декілька фрагментів плівок Медведчука».

Він заявив, що у влади було багато різної інформації від СБУ та розвідки і «є розуміння, як це відбувалось».

З терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п’ятим президентом. Ми чудово розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на території тимчасово окупованого Донбасу, купувала Україна через Росію. Воно вивозилось, — заявив Зеленський.

Він вважає, що «ймовірно, разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли, я думаю, що не на порожньому місці».

Хоча Зеленському екс-президент Петро Порошенко, за його словами, нецікавий, але «ці страшні записи, я вважаю, є чистою державною зрадою».

Ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Люди робили гроші. Ось і все. Я хотів сказати різко, просто не міг собі дозволити, коли вони говорять про «червоні лінії», то вони перейшли не «червоні», а «криваві лінії», бо заробляли конкретно на смерті військових. Я так вважаю, це моя думка. Це не вирок суду, — резюмував президент.

В партії «Європейська солідарність» відреагували на такі звинувачення Зеленського. Там вважають, що як на цинічній брехні той йшов на президентство, так само на брехні намагається утримуватися при владі.

Зеленський вчергове допустив хамські випади на адресу лідера опозиції і п’ятого Президента і поширив російський наратив «війна тому, що на ній Порошенко заробляє". Пане Зеленський, прокиньтеся, Порошенко вже понад два роки не Президент. Війна триває. Може, час в себе «заробітчан пошукати»? — йдеться в офіційній заяві «ЄС».

В Порошенка вважають, що в інтерв’ю «1+1» Зеленський виступив із явкою з повинною.

Cам подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів, — заявили в «ЄС» і офіційно спростували заяви президента про «заробітки Порошенка на крові»

Нагадаємо, що проект журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднив записи, зроблені під час прослуховування розмов народного депутата від ОПЗЖ Медведчука з російськими високопосадовцями та ватажками бойовиків. У записах вряди годи фігурує й прізвище Порошенка, який увів Медведчука в переговорну групу по Донбасу під тиском Росії та Заходу.