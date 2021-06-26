День молодежи отмечают в Украине

Молодежь. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156668-den-molodeji-otmechaut-v-ukraine.html

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День молодежи в Украине отмечается завтра, 27 июня. Этот день считается праздником творчества, энергии, знаний и реализации самых смелых идей.

Праздник Дня молодежи был введен в Украине в 1994 году указом президента Леонида Кравчука по инициативе молодежных объединений и организаций Украины. Датой празднования определили последнее воскресенье июня — в этом году это 27 июня.

Молодость — это не просто определенный период в жизни человека, но и особое состояние души. Поэтому День молодежи считается праздником творчества, энергии, знаний и реализации самых смелых идей. Международный день молодежи ставить за цель напомнить молодым людям, что они являются будущим этого мира.

Забота о молодом поколении является важной частью социальной работы — для молодых людей появляются новые возможности для получения среднего, высшего, специального образования. Создаются юношеские и молодежные клубы и центры.

Традиционно каждый год молодежь поздравляют с ее днем. К празднику часто устраивают различные концерты, фестивали и спортивные мероприятия. Также в День молодежи могут устраиваться различные флешмобы, в которых могут принять участие все желающие.