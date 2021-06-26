День молоді святкують в Україні

Молодь. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156668-den-molodi-svyatkuut-v-ukrayini.html

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День молоді в Україні святкують завтра, 27 червня. Цей день вважається святом творчості, енергії, пізнання та реалізації найсміливіших задумів.

Свято Дня молоді було запроваджене в Україні в 1994 році указом президента Леоніда Кравчука за ініціативою молодіжних об'єднань і організацій України. Датою святкування визначили останню неділю червня — цьогоріч це 27 червня.

Молодість — це не просто певний період у житті людини, а ще й особливий стан душі. Тому День молоді вважається святом творчості, енергії, пізнання та реалізації найсміливіших задумів. Міжнародний день молоді має на меті нагадати молодим людям, що вони є майбутнім цього світу.

Турбота про молоде покоління є важливою частиною соціальної роботи — для юнаків розвиваються можливості для отримання середньої, вищої, спеціальної освіти. Створюються юнацькі та молодіжні клуби та центри.

Традиційно щороку молодь вітають із її днем. До свята часто влаштовують різноманітні концерти, фестивалі та спортивні заходи. Також у День молоді можуть влаштовуватися різні флешмоби, у яких можуть узяти участі всі охочі.