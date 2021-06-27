В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус SARS-nCov-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, продолжает активно распространяться, что сопровождается появлением ряда новых штаммов этого патогена.

Одной из наиболее опасных мутаций коронавируса медики считают так называемый «индийский» штамм «Дельта». Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что этот штамм может стать господствующим в мире, и поэтому рекомендуют всем продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы предотвратить его распространение, сообщает CNBC.

Люди не должны чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы (вакцины от коронавируса — ред.). Им все еще нужно защищаться, — подчеркивают в ВОЗ.

В ВОЗ отмечают, что вакцина сама по себе не остановит распространение вируса в обществе.

Людям надо и дальше постоянно носить маски, быть в проветриваемых местах, следить за гигиеной рук … физической дистанцией, избегать толп. Эти меры до сих пор важны: даже если вы полностью вакцинированы, вирус продолжает распространяться, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно назвало пять наиболее опасных штаммов коронавируса.