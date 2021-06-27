У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156669-indiyskyy-koronavirus-vooz-radyt-ne-znimaty-masky-vakcynovanym.html

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Коронавірус SARS-nCov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, продовжує активно поширюватися, що супроводжується появою низки нових штамів цього патогену.

Однією з найбільш небезпечних мутацій коронавірусу медики вважають так званий «індійський» штам «Дельта». У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що цей штам може стати панівним у світі, а тому рекомендують усім продовжувати носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, щоб запобігти його поширенню, повідомляє CNBC.

Люди не повинні почуватись у безпеці лише тому, що вони отримали дві дози (вакцини від коронавірусу — ред.). Їм все ще потрібно захищатись, — наголошують у ВООЗ.

У ВООЗ зазначають, що вакцина сама по собі не зупинить поширення вірусу у суспільстві.

Людям треба і далі постійно носити маски, бути в провітрюваних місцях, слідкувати за гігієною рук… фізичною дистанцією, уникати натовпів. Ці заходи й досі важливі: навіть якщо ви повністю вакциновані, вірус продовжує поширюватися, — наголошують у відомстві.



Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно назвало п’ять найбільш небезпечних штамів коронавірусу.

Джерело: CNBC