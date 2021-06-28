Убийства, грабежи и расстрелы в мечети — NYT о российских наемниках в Африке, фото — The New York Times

https://racurs.ua/n156699-ubiystva-grabeji-i-rasstrely-v-mecheti-nyt-o-rossiyskih-naemnikah-v-afrike.html

Ракурс

Российские наемники в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2021 году осуществили массовые убийства мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети.

Это произошло во время военной операции в начале года. Наемники под видом безоружных военных советников вели правительственные войска в наступление, чтобы вытеснить повстанцев, сообщается в расследовании Организации Объединенных Наций.

О таких фактах написала The New York Times. Обвинения в преступлениях описаны в отчете Совбеза ООН, который цитирует издание.

Наемники из России возглавляли наступление для вытеснения повстанцев из нескольких городов в январе и феврале. Боевики дислоцировались в крупных горнодобывающих центрах страны с большими запасами алмазов.

В отчете утверждается, что российские наемники и солдаты «союзных войск» осуществляли «чрезмерное применение силы, убийства, захват школ и масштабные грабежи».

Например, в декабре 2020 года российские службы обстреляли грузовик у блокпоста в городе Гримар. Тогда погибли трое мирных жителей, еще 15 были ранены. В феврале россияне вместе с союзными войсками осуществили атаку на мечеть Аль-Таква в Бамбари. В ней среди верующих скрывались повстанцы. Тогда во время штурма убили шестерых гражданских.

Также известно об убийстве российскимим военными пятерых мирных жителей.

Россияне отрицают огонь по мирным жителям и любые злоупотребления. Отчет ООН планируют обнародовать на этой неделе.

Две трети территории ЦАР сейчас контролируют различные группировки повстанцев. В 2019 году правительство подписало с ними мирное соглашение, но оно продержалось всего год. Когда начались активные боевые столкновения, РФ начала укрепляться в ЦАР.

Гражданская война в ЦАР продолжается уже почти десять лет. Россияне отправили свои силы в ЦАР еще в 2018 году и планировали создать военные базы в этой стране. СМИ писали, что в ЦАР воюет ЧВК «Вагнера».

Ранее «Ракурс» писал о расследовании CNN, в котором утверждалось о причастности «частной армии Путина» к пыткам и убийствам местного населения и детей в Центральноафриканской Республике.

Источник: The New York Times