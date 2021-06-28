Убивства, грабунки і розстріли в мечеті – NYT про російських найманців в Африці, фото — The New York Times

https://racurs.ua/ua/n156699-ubyvstva-grabunky-i-rozstrily-v-mecheti-nyt-pro-rosiyskyh-naymanciv-v-afryci.html

Ракурс

Російські найманці в Центральноафриканській республіці (ЦАР) у 2021 році здійснили масові убивства мирних мешканців, грабували будинки і розстріляли вірян у мечеті.

Це сталося під час військової операції на початку року. Найманці під виглядом беззбройних військових радників вели урядові війська у наступ, аби витіснити повстанців, повідомляється у розслідуванні Організації Об'єднаних Націй.

Про такі факти написала The New York Times. Звинувачення в злочинах описані у звіті Радбезу ООН, який цитує видання.

Найманці з Росії очолювали наступ для витіснення повстанців із кількох міст у січні та лютому. Бойовики дислокувалися у великих гірничодобувних центрах країни з великими запасами алмазів.

У звіті стверджується, що російські найманці та солдати «союзних військ» здійснювали «надмірне застосування сили, вбивства, захоплення шкіл і масштабні грабежі».

Наприклад, у грудні 2020 року російські служби обстріляли вантажівку біля блокпосту в місті Гримар. Тоді загинули троє мирних жителів, ще 15 були поранені. У лютому росіяни разом із союзними військами здійснили атаку на мечеть Аль-Таква в Бамбарі. У ній серед вірян ховалися повстанці. Тоді під час штурму вбили щонайменше шістьох цивільних.

Також відомо про вбивство російськими військовими п’ятьох мирних.

Росіяни заперечують вогонь по мирним мешканцям і будь-які зловживання. Звіт ООН планують оприлюднити цього тижня.

Дві третини території ЦАР нині контролюють різні угрупування повстанців. У 2019 році уряд і повстанці підписали мирну угоду, але вона протрималася лише рік. Коли почалися активні бойові зіткнення, РФ почала укріплюватися в ЦАР.

Громадянська війна в ЦАР триває вже майже десять років. Росіяни відправили свої сили в ЦАР ще у 2018 році і планували створити військові бази в цій країні. ЗМІ писали, що у ЦАР воює ПВК «Вагнера».

Раніше «Ракурс» писав про розслідування CNN, у якому йшлося про причетність «приватної армії Путіна» до катувань та вбивств місцевого населення і дітей у Центральноафриканській Республіці.

Джерело: The New York Times