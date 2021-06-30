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Уникальный кардиостимулятор создали американские медики

Кардиостимулятор, который рассасывается в теле, создали американские медики

30 июн 2021, 17:17
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Кардиостимулятор, который спустя некоторое время полностью рассасывается в теле, создали американские медики.

Такое изобретение призван помочь пациентам, которым кардиостимулятор нужен только на время — например, после операций на открытом сердце. Это изобретение избавит таких пациентов лишнего риска, связанного с необходимостью удаления уже не нужного устройства, сообщает издание «N+1» со ссылкой на статью в Nature Biotechnology.

Эксперименты на животных показали, что такой кардиостимулятор успешно генерировал сердечный ритм в течение четырех дней, а спустя семь недель — полностью рассосался.

Однако применять такие устройства на людях начнут не раньше, чем через несколько лет — нужно провести еще ряд исследований.

Устройство закрепляется на поверхности сердца с внешней стороны и весит меньше половины грамма. В отличие от «традиционных» аналогов, он не содержит вредных веществ, таких как свинец.


Питается прибор беспроводным путем — радиочастотная энергия от внешнего передатчика направляется на приемник кардиостимулятора и преобразуется в электрический ток.

Источник: «N+1»


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