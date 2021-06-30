Кардіостимулятор, який розсмоктується у тілі, створили американські медики

Унікальний кардіостимулятор створили американські медики

https://racurs.ua/ua/n156804-kardiostymulyator-yakyy-rozsmoktuietsya-u-tili-stvoryly-amerykanski-medyky.html

Ракурс

Кардіостимулятор, який через деякий час повністю розсмоктується у тілі, створили американські медики.

Такий винахід покликаний допомогти пацієнтам, яким кардіостимулятор потрібен лише на деякий час — наприклад, після операцій на відкритому серці. Цей винахід позбавить таких пацієнтів зайвого ризику, пов’язаного із необхідністю видалення вже не потрібного пристрою, повідомляє видання «N+1» з посиланням на статтю в Nature Biotechnology.

Експерименти на тваринах показали, що такий кардіостимулятор успішно генерував серцевий ритм протягом чотирьох днів, а через сім тижнів — повністю розсмоктався.

Проте застосовувати такі пристрої на людях розпочнуть не раніше, ніж через кілька років — потрібно провести ще низку досліджень.

Пристрій закріплюється на поверхні серця з зовнішнього боку і важить менше половини грама. На відміну від «традиційних» аналогів, він не містить шкідливих речовин, таких як свинець.

Живиться пристрій безпровідним шляхом — радіочастотна енергія від зовнішнього передавача спрямовується на приймач кардіостимулятора і перетворюється в електричний струм.

Джерело: «N+1»