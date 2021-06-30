Верховная Рада поддержала легализацию цифровых денег

https://racurs.ua/n156806-cifrovye-dengi-legalizirovali-reformy-v-ukraine.html

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4364 «О платежных услугах», призванный урегулировать платежные услуги в Украине.

Главным новшеством законопроекта стало разграничение форм денежных средств.

Так, денежные средства в Украине существуют в наличной (в форме денежных знаков) и безналичной (в форме записей на счетах) формах. Также к денежным средствам теперь относятся электронные и цифровые деньги.

При этом денежными средствами будут считаться исключительно цифровые деньги, эмитентом которых является Национальный банк Украины.

Электронные деньги, номинированные в деньги и цифровые деньги смогут использоваться для проведения платежных операций и расчетов.

Законопроект предусматривает исчерпывающий перечень представителей платежных услуг, к которым относятся:

банки;

платежные учреждения;

филиалы иностранных платежных учреждений;

учреждения электронных денег;

финансовые учреждения, имеющие право предоставлять платежные услуги;

операторы почтовой связи;

представители нефинансовых платежных услуг;

Национальный банк Украины;

госорганы и органы местного самоуправления.

Для предоставления услуг обязательно нужно будет получать соответствующую лицензию.