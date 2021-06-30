Цифровые деньги легализировали — реформы в Украинеhttps://racurs.ua/n156806-cifrovye-dengi-legalizirovali-reformy-v-ukraine.htmlРакурс
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4364 «О платежных услугах», призванный урегулировать платежные услуги в Украине.
Главным новшеством законопроекта стало разграничение форм денежных средств.
Так, денежные средства в Украине существуют в наличной (в форме денежных знаков) и безналичной (в форме записей на счетах) формах. Также к денежным средствам теперь относятся электронные и цифровые деньги.
При этом денежными средствами будут считаться исключительно цифровые деньги, эмитентом которых является Национальный банк Украины.
Электронные деньги, номинированные в деньги и цифровые деньги смогут использоваться для проведения платежных операций и расчетов.
Законопроект предусматривает исчерпывающий перечень представителей платежных услуг, к которым относятся:
- банки;
- платежные учреждения;
- филиалы иностранных платежных учреждений;
- учреждения электронных денег;
- финансовые учреждения, имеющие право предоставлять платежные услуги;
- операторы почтовой связи;
- представители нефинансовых платежных услуг;
- Национальный банк Украины;
- госорганы и органы местного самоуправления.
Для предоставления услуг обязательно нужно будет получать соответствующую лицензию.