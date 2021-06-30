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Ракурс
Верховна Рада підтримала легалізацію цифрових грошей

Цифрові гроші легалізували — реформи в Україні

30 чер 2021, 17:49
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Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект № 4364 «Про платіжні послуги», покликаний врегулювати платіжні послуги в Україні.

Головним нововведенням законопроекту стало розмежування форм грошових коштів.

Так, грошові кошти в Україні існують у готівковій (у формі грошових знаків) і безготівковій (у формі записів на рахунках) формах. Також до грошових коштів тепер відносяться електронні та цифрові гроші.

При цьому коштами будуть вважатися виключно цифрові гроші, емітентом яких є Національний банк України.

Електронні гроші, номіновані в гроші і цифрові гроші зможуть використовуватися для проведення платіжних операцій і розрахунків.


Законопроект передбачає вичерпний перелік представників платіжних послуг, до яких відносяться:

  • банки;
  • платіжні установи;
  • філії іноземних платіжних установ;
  • установи електронних грошей;
  • фінансові установи, які мають право надавати платіжні послуги;
  • оператори поштового зв’язку;
  • представники нефінансових платіжних послуг;
  • Національний банк України;
  • держоргани та органи місцевого самоврядування.

Для надання послуг обов’язково потрібно буде отримувати відповідну ліцензію.

Джерело: Ракурс


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