Цифрові гроші легалізували — реформи в Україніhttps://racurs.ua/ua/n156806-cyfrovi-groshi-legalizuvaly-reformy-v-ukrayini.htmlРакурс
Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект № 4364 «Про платіжні послуги», покликаний врегулювати платіжні послуги в Україні.
Головним нововведенням законопроекту стало розмежування форм грошових коштів.
Так, грошові кошти в Україні існують у готівковій (у формі грошових знаків) і безготівковій (у формі записів на рахунках) формах. Також до грошових коштів тепер відносяться електронні та цифрові гроші.
При цьому коштами будуть вважатися виключно цифрові гроші, емітентом яких є Національний банк України.
Електронні гроші, номіновані в гроші і цифрові гроші зможуть використовуватися для проведення платіжних операцій і розрахунків.
Законопроект передбачає вичерпний перелік представників платіжних послуг, до яких відносяться:
- банки;
- платіжні установи;
- філії іноземних платіжних установ;
- установи електронних грошей;
- фінансові установи, які мають право надавати платіжні послуги;
- оператори поштового зв’язку;
- представники нефінансових платіжних послуг;
- Національний банк України;
- держоргани та органи місцевого самоврядування.
Для надання послуг обов’язково потрібно буде отримувати відповідну ліцензію.