Верховна Рада підтримала легалізацію цифрових грошей

https://racurs.ua/ua/n156806-cyfrovi-groshi-legalizuvaly-reformy-v-ukrayini.html

Ракурс

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект № 4364 «Про платіжні послуги», покликаний врегулювати платіжні послуги в Україні.

Головним нововведенням законопроекту стало розмежування форм грошових коштів.

Так, грошові кошти в Україні існують у готівковій (у формі грошових знаків) і безготівковій (у формі записів на рахунках) формах. Також до грошових коштів тепер відносяться електронні та цифрові гроші.

При цьому коштами будуть вважатися виключно цифрові гроші, емітентом яких є Національний банк України.

Електронні гроші, номіновані в гроші і цифрові гроші зможуть використовуватися для проведення платіжних операцій і розрахунків.

Законопроект передбачає вичерпний перелік представників платіжних послуг, до яких відносяться:

банки;

платіжні установи;

філії іноземних платіжних установ;

установи електронних грошей;

фінансові установи, які мають право надавати платіжні послуги;

оператори поштового зв’язку;

представники нефінансових платіжних послуг;

Національний банк України;

держоргани та органи місцевого самоврядування.

Для надання послуг обов’язково потрібно буде отримувати відповідну ліцензію.