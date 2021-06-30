Путин рассказал, где будет сидеть после отставки

Владимир Путин, фото: «Первый канал»

https://racurs.ua/n156808-putin-rasskazal-gde-budet-sidet-posle-otstavki.html

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Владимир Путин, президент России, сегодня, 30 июня, во время «прямой линии» в Москве, которую транслировали российские СМИ, рассказал, где видит себя в случае оставления им поста главы государства.

По его словам, он не планирует работать после отставки, а вместо этого в таком случае будет «сидеть на печи»

А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть, — заявил он.



Стоит добавить, что это не первый за последнее время Путину задают вопросы на эту тему. Так, в середине июня Путин в интервью американской телекомпании NBC, признал, что когда ему будет замена, и коснулся вопроса своего возможного преемника. Он тогда пообещал поддержать людей, «готовых положить на алтарь отечества жизни».

Напомним, Путин сегодня также заявил, что Украина якобы находится под «внешним управлением» и поэтому встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для него «нет смысла».