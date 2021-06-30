Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Путін, фото: «Первый канал»

Путін розповів, де сидітиме після відставки

30 чер 2021, 18:25
999

Володимир Путін, президент Росії, сьогодні, 30 червня, під час «прямої лінії» в Москві, яку транслювали російські ЗМІ, розповів, де бачить себе в разі залишення ним поста глави держави.

За його словами, він не планує працювати після відставки, а замість цього в такому разі «сидітиме на печі»

А навіщо після відставки працювати? Буду на печі сидіти, — заявив він.


Варто додати, що це не вперше за останній час Путіну ставлять питання на цю тему. Так, у середині червня Путін, в інтерв’ю американській телекомпанії NBC, визнав, що колись йому буде заміна, і торкнувся питання свого можливого спадкоємця. Він тоді пообіцяв підтримати людей, «готових покласти на вівтар батьківщини життя».

Нагадаємо, Путін сьогодні також заявив, що Україна нібито перебуває під «зовнішнім управлінням», а тому зустрічатися із українським колегою Володимиром Зеленським для нього «немає сенсу».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів