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Что делать, если вас не записали на вторую дозу вакцины, рассказали в Минздраве. Фото: IStock

Что делать, если вас не записали на вторую дозу вакцины, рассказали в Минздраве

30 июн 2021, 18:54
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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно должны получить вторую дозу препарата.

Это касается всех вакцин, используемых в Украине. Об этом заявили в Минздраве.

Для вакцинации второй дозой вас должны пригласить по телефону, который вы оставили после первой прививки. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

Записи о прививках сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения, и с разрешения пациента, они доступны соответствующим медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени, — уверяют в Минздраве.

Если вас не записали после прививки, то можно обратиться в пункт прививки, где вы вакцинировались ранее, или в ближайший. Также можно обратиться к семейному врачу.


Если вы привились в центре массовой вакцинации, то стоит обратиться в тот же центр вакцинации, или в ближайший. Если вас вакцинировали организовано мобильными бригадами, то стоит обратиться к работодателю. Записаться на вторую дозу в центр массовой вакцинации можно через сайт Helsi или прийти в центр и занять место в живой очереди.

Напомним, ранее мы сообщали, что свидетельство о вакцинации от коронавируса смогут подписывать врачи первичного звена медицинской помощи. Кабинет министров нормировал выдачу свидетельств о COVID-вакцинации, таким образом документ смогут подписывать семейные врачи.

Источник: Ракурс


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