Что делать, если вас не записали на вторую дозу вакцины, рассказали в Минздраве. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156810-chto-delat-esli-vas-ne-zapisali-na-vtoruu-dozu-vakciny-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно должны получить вторую дозу препарата.

Это касается всех вакцин, используемых в Украине. Об этом заявили в Минздраве.

Для вакцинации второй дозой вас должны пригласить по телефону, который вы оставили после первой прививки. Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу в тех же центрах.

Записи о прививках сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения, и с разрешения пациента, они доступны соответствующим медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени, — уверяют в Минздраве.

Если вас не записали после прививки, то можно обратиться в пункт прививки, где вы вакцинировались ранее, или в ближайший. Также можно обратиться к семейному врачу.

Если вы привились в центре массовой вакцинации, то стоит обратиться в тот же центр вакцинации, или в ближайший. Если вас вакцинировали организовано мобильными бригадами, то стоит обратиться к работодателю. Записаться на вторую дозу в центр массовой вакцинации можно через сайт Helsi или прийти в центр и занять место в живой очереди.

Напомним, ранее мы сообщали, что свидетельство о вакцинации от коронавируса смогут подписывать врачи первичного звена медицинской помощи. Кабинет министров нормировал выдачу свидетельств о COVID-вакцинации, таким образом документ смогут подписывать семейные врачи.