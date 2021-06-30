Що робити, якщо вас не записали на другу дозу вакцини, розповіли в МОЗ. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано мають дістати другу дозу препарату.

Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Для вакцинації другою дозою вас мають запросити телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення. Люди, які вакцинувались у масових центрах вакцинації, дістануть другу дозу в тих самих центрах.

Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу, — запевняють у МОЗ.

Якщо вас не записали після щеплення, то можна звернутися до пункту щеплення, де ви вакцинувалися раніше, або до найближчого. Також можна звернутися до сімейного лікаря.

Якщо ви дістали вакцину в центрі масової вакцинації, то варто звернутися до того самого центру вакцинації, або до найближчого. Якщо вас вакцинували організовано мобільними бригадами, то варто звернутися до роботодавця. Записатися на другу дозу до центру масової вакцинації можна через сайт Helsi або прийти до центру та зайняти місце в живій черзі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу зможуть підписувати лікарі первинної ланки медичної допомоги. Кабінет міністрів унормував видачу свідоцтв про COVID-вакцинацію, таким чином документ зможуть підписувати сімейні лікарі.