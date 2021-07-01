В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. За прошедшие сутки, 30 июня, были зафиксированы еще 705 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 28 детей и 18 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 231;

Киевской области — 56;

Харьковской области — 41;

Одесской области — 41;

Днепропетровской области — 31.

За сутки в Украине госпитализировали 464 больных коронавирусом. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 15 тыс. 23 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

Коронавирус 30 июня унес жизни 51 больного, выздоровели за сутки 1 тыс. 719 человек.

За сутки проведены 49 тыс. 308 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 235 тыс. 801 человек;

выздоровели 2 млн 168 тыс. 387 человек;

зафиксирован 52 тыс. 391 летальный случай.

Напомним, украинцев предупреждают о вероятности новой волны заболеваемости COVID-19, которая на этот раз может начаться из южных областей.