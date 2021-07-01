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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

Коронавірус відправив до лікарень ще майже 500 українців (ІНФОГРАФІКА)

1 лип 2021, 09:35
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Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 30 червня, було зафіксовано ще 705 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 28 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 231;
  • Київській області — 56;
  • Харківській області — 41;
  • Одеській області — 41;
  • Дніпропетровській області — 31.

За добу в Україні госпіталізували 464 хворих на коронавірус. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 15 тис. 23 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.

Коронавірус 30 червня забрав життя 51 хворого, одужали за добу 1 тис. 719 осіб.

За добу здійснено 49 тис. 308 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 235 тис. 801 особа;
  • одужали 2 млн 168 тис. 387 осіб;
  • зафіксовано 52 тис. 391 летальний випадок.


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, українців попереджають про ймовірність нової хвилі захворюваності на COVID-19, яка цього разу може розпочатися з південних областей.

Джерело: Ракурс


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