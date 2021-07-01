Коронавірус відправив до лікарень ще майже 500 українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n156821-koronavirus-vidpravyv-do-likaren-sche-mayje-500-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 30 червня, було зафіксовано ще 705 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 28 дітей та 18 медпрацівників.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 231;
- Київській області — 56;
- Харківській області — 41;
- Одеській області — 41;
- Дніпропетровській області — 31.
За добу в Україні госпіталізували 464 хворих на коронавірус. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 15 тис. 23 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.
Коронавірус 30 червня забрав життя 51 хворого, одужали за добу 1 тис. 719 осіб.
За добу здійснено 49 тис. 308 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 235 тис. 801 особа;
- одужали 2 млн 168 тис. 387 осіб;
- зафіксовано 52 тис. 391 летальний випадок.
Нагадаємо, українців попереджають про ймовірність нової хвилі захворюваності на COVID-19, яка цього разу може розпочатися з південних областей.