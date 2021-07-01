В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. За минулу добу, 30 червня, було зафіксовано ще 705 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 28 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 231;

Київській області — 56;

Харківській області — 41;

Одеській області — 41;

Дніпропетровській області — 31.

За добу в Україні госпіталізували 464 хворих на коронавірус. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 15 тис. 23 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.

Коронавірус 30 червня забрав життя 51 хворого, одужали за добу 1 тис. 719 осіб.

За добу здійснено 49 тис. 308 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 235 тис. 801 особа;

одужали 2 млн 168 тис. 387 осіб;

зафіксовано 52 тис. 391 летальний випадок.

Нагадаємо, українців попереджають про ймовірність нової хвилі захворюваності на COVID-19, яка цього разу може розпочатися з південних областей.