Погода. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156939-nepogoda-udarit-na-ukrainskih-kurortah-skolko-prodlitsya.html

Ракурс

Погода на курортах Черного и Азовского морей в июле будет нетипичной и может напугать отдыхающих.

В южных регионах страны в ближайшие дни пройдут сильные ливни. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время жара немного отступит. В ближайшие дни над территорией Украины пройдет поле пониженного атмосферного давления, что поспособствует переменчивой погоде с кратковременными дождями и грозами.

Согласно прогнозу, на следующей неделе грозы и ливни в Одессе, Затоке, Черноморске, Грибовке будут продолжаться до среды, 7 июля, а температура будет держаться на уровне + 28° тепла, которые ощущаются на несколько градусов выше. Ночью похолодает — около +20° тепла. С четверга установится солнечная погода, а воздух начнет прогреваться до +31° тепла в тени. Вода в море прогрелась до +23° тепла.

В Железном порту, Лазурном и Скадовске ливни закончатся в четверг, 8 июля. С этого дня наступит сухая ясная погода. Температура воздуха с +26° тепла поднимется до +32° в тени, и будет ощущаться на все +37° уже в воскресенье 11 июля. Ночью будет тепло — до +26° тепла. Вода в море прогреется до +25° тепла.

В Геническе, Кирилловке, Бердянске и на Арабатской стрелке грозы и ливни будут беспокоить отдыхающих в среду, 7 июля. В эти дни немного спадет жара — с +33° до +26° тепла. Уже с 8 июля станет снова жарко — температура будет +32° градуса в тени, по ощущениям — +35°. Ночью можно будет охладиться — воздух остынет до +22° тепла. Вода в море прогрелась до +25°.