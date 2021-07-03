Погода. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156939-negoda-vdaryt-na-ukrayinskyh-kurortah-skilky-tryvatyme.html

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Погода на курортах Чорного й Азовського морів у липні буде нетиповою та може налякати відпочивальників.

У південних регіонах країни найближчими днями пройдуть сильні зливи. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Натомість спека трохи відступить. Найближчими днями над територією України буде розташовуватися поле зниженого атмосферного тиску, та сприятиме нестійкій погоді з короткочасними дощами і грозами.

Згідно з прогнозом, наступного тижня грози та зливи в Одесі, Затоці, Чорноморську, Грибівці триватимуть до середи, 7 липня, а температура триматиметься на рівні +28° тепла, які відчуваються на кілька градусів вище. Вночі стане прохолодніше — близько +20° тепла. З четверга встановиться сонячна погода, а повітря почне прогріватися до +31° тепла в тіні. Вода в морі прогрілася до +23° тепла.

У Залізному порту, Лазурному і Скадовську зливи закінчаться в четвер, 8 липня. З цього дня настане суха ясна погода. Температура повітря з +26° тепла підніметься до +32° в тіні, відчуватися буде на всі +37° вже до неділі 11 липня. Вночі буде тепло — до +26° тепла. Вода в морі прогріється до +25° тепла.

У Генічеську, Кирилівці, Бердянську та на Арабатській стрілці грози та зливи будуть турбувати відпочивальників до середи, 7 липня. У ці дні трохи спаде спека — з +33° до +26° тепла. Уже з 8 липня стане знову спекотно — температура буде +32° градуси в тіні, за відчуттями — +35°. Вночі можна буде охолодитися — повітря охолоне до +22° тепла. Вода в морі прогрілася до +25°.