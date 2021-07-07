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Ракурс
Контрабандист из Украины бежал и направил авто на венгерских таможенников

Контрабандист из Украины убегал и направил авто на венгерских таможенников

7 июл 2021, 12:18
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В Венгрии задержали украинца, которого обвиняют в контрабанде, а также в попытке причинить травмы должностным лицам на КПП «Захонь-Чоп».

2 июля венгерские таможенники во время проверки автомобиля, которым управлял украинец, обнаружили в салоне скрытые сигареты. Об этом сообщила Центральная следственная прокуратура в Будапеште.

Когда мужчина понял, что попался на контрабанде, то скрылся с места происшествия. Таможенники попытались остановить беглеца, но тот на скорости двинулся прямо на них. Травм удалось избежать только чудом.

Далее нарушитель попал в ДТП, его машина перевернулась. После этого его задержали правоохранители. Региональная следственная прокуратура Дебрецена вынесла ходатайство о его аресте.

Напомним, ранее мы сообщали, что сразу восемь польских патрульных участвовали в задержании украинца. По словам правоохранителей, он показал «яростное сопротивление» и даже облил их из огнетушителя. Патрульным пришлось одеть шлемы и использовать спецсредства.

Источник: Ракурс


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