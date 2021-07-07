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Ракурс
Контрабандист з України втікав і ледь не збив угорських митників

Контрабандист з України втікав і спрямував авто на угорських митників (ВІДЕО)

7 лип 2021, 12:18
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В Угорщині затримали українця, якого звинувачують у контрабанді, а також у спробі заподіяти травми посадовим особам на КПП «Захонь-Чоп».

2 липня угорські митники під час перевірки автомобіля, яким керував українець, виявили у салоні приховані цигарки. Про це повідомила Центральна слідча прокуратура в Будапешті.

Коли чоловік зрозумів, що попався на контрабанді, то втік з місця події. Митники спробували зупинити втікача, але той на швидкості рушив прямо на них. Травм вдалося уникнути лише дивом.

Далі порушник потрапив у ДТП, його автівка перекинулася. Після цього його затримали правоохоронці. Регіональна слідча прокуратура Дебрецена винесла клопотання про його арешт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відразу вісім польських патрульних брали участь в затриманні українця. За словами правоохоронців, той надав «шалений опір» і навіть облив їх з вогнегасника. Патрульним довелося одягнути шоломи й використовувати спецзасоби.

Джерело: Ракурс


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