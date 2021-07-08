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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:
COVID-19 подхватили еще более 600 украинцев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n157129-covid-19-podhvatili-esche-bolee-600-ukraincev-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 7 июля, зафиксировали еще 617 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 26 детей и 18 медиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 181;
- Киевской области — 50;
- Днепропетровской области — 41;
- Львовской области — 29;
- Винницкой области — 24.
Госпитализировали за сутки 404 человека.
Выздоровели за сутки 872 пациентов, умерли — 23 человека.
За сутки проведены 40 тыс. 893 тестирования на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 239 тыс. 591 человек;
- выздоровели 2 млн 175 тыс. 225 пациентов;
- умерли 52 тыс. 560 больных.
Напомним, в Минздраве рассказали, сколько украинцев уже имеют антитела к коронавирусу.
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