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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

COVID-19 подхватили еще более 600 украинцев (ИНФОГРАФИКА)

8 июл 2021, 08:55
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В Украине за минувшие сутки, 7 июля, зафиксировали еще 617 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 26 детей и 18 медиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 181;
  • Киевской области — 50;
  • Днепропетровской области — 41;
  • Львовской области — 29;
  • Винницкой области — 24.

Госпитализировали за сутки 404 человека.

Выздоровели за сутки 872 пациентов, умерли — 23 человека.

За сутки проведены 40 тыс. 893 тестирования на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 239 тыс. 591 человек;
  • выздоровели 2 млн 175 тыс. 225 пациентов;
  • умерли 52 тыс. 560 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько украинцев уже имеют антитела к коронавирусу.

Источник: Ракурс


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