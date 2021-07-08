В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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В Украине за минувшие сутки, 7 июля, зафиксировали еще 617 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 26 детей и 18 медиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 181;

Киевской области — 50;

Днепропетровской области — 41;

Львовской области — 29;

Винницкой области — 24.

Госпитализировали за сутки 404 человека.

Выздоровели за сутки 872 пациентов, умерли — 23 человека.

За сутки проведены 40 тыс. 893 тестирования на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 239 тыс. 591 человек;

выздоровели 2 млн 175 тыс. 225 пациентов;

умерли 52 тыс. 560 больных.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько украинцев уже имеют антитела к коронавирусу.