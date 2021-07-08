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В Україні триває епідемія коронавірусу
COVID-19 підхопили ще понад 600 українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n157129-covid-19-pidhopyly-sche-ponad-600-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
В Україна за минулу добу, 7 липня, зафіксовано ще 617 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 26 дітей та 18 медиків.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільше нових випадків за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 181;
- Київській області — 50;
- Дніпропетровській області — 41;
- Львівській області — 29;
- Вінницькій області — 24.
Госпіталізували за добу 404 особи.
Одужали за добу 872 пацієнтів, померли — 23 особи.
За добу здійснено 40 тис. 893 тестування на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 239 тис. 591 особа;
- одужали 2 млн 175 тис. 225 пацієнтів;
- померли 52 тис. 560 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, скільки українців вже мають антитіла до коронавірусу.
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