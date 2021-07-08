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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

COVID-19 підхопили ще понад 600 українців (ІНФОГРАФІКА)

8 лип 2021, 08:55
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В Україна за минулу добу, 7 липня, зафіксовано ще 617 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 26 дітей та 18 медиків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 181;
  • Київській області — 50;
  • Дніпропетровській області — 41;
  • Львівській області — 29;
  • Вінницькій області — 24.

Госпіталізували за добу 404 особи.

Одужали за добу 872 пацієнтів, померли — 23 особи.

За добу здійснено 40 тис. 893 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 239 тис. 591 особа;
  • одужали 2 млн 175 тис. 225 пацієнтів;
  • померли 52 тис. 560 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, скільки українців вже мають антитіла до коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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