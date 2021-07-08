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Ракурс
ГБР. Фото: пресс-служба

ГБР ищет Павлика Морозова — служба призывает «стучать» о состоянии чиновников

8 июл 2021, 13:08
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Государственное бюро расследований (ГБР) создало специальную форму, благодаря которой любой сможет анонимно рассказать о незаконном имуществе должностных лиц, или о том, что стоимость приобретенного ими имущества была сильно занижена.

Всю информацию будут тщательно проверять. Об этом сообщает пресс-служба бюро в Facebook.

Как известно, Верховная Рада 29 июня приняла закон и вернула наказание в виде лишения свободы за неподачу декларации, поддержав предложение президента Владимира Зеленского.

Предложение ГБР. Фото: пресс-службаТеперь умышленное непредставление декларации будет караться штрафом от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн, общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишением свободы сроком на один год.

Если в декларации должностного лица несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн до 4,5 млн грн, то его могут наказать штрафом в 51−68 тыс. грн, общественными работами от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада предварительно согласилась с Зеленским — за ложь в декларации будут наказывать тюрьмой.

Источник: Ракурс


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