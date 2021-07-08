ГБР. Фото: пресс-служба

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Государственное бюро расследований (ГБР) создало специальную форму, благодаря которой любой сможет анонимно рассказать о незаконном имуществе должностных лиц, или о том, что стоимость приобретенного ими имущества была сильно занижена.

Всю информацию будут тщательно проверять. Об этом сообщает пресс-служба бюро в Facebook.

Как известно, Верховная Рада 29 июня приняла закон и вернула наказание в виде лишения свободы за неподачу декларации, поддержав предложение президента Владимира Зеленского.

Теперь умышленное непредставление декларации будет караться штрафом от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн, общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или лишением свободы сроком на один год.

Если в декларации должностного лица несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн до 4,5 млн грн, то его могут наказать штрафом в 51−68 тыс. грн, общественными работами от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада предварительно согласилась с Зеленским — за ложь в декларации будут наказывать тюрьмой.