ДБР. Фото: ZN

https://racurs.ua/ua/n157146-dbr-shukaie-pavlyka-morozova-slujba-zaklykaie-stukaty-pro-statky-chynovnykiv.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) створило спеціальну форму, через яку будь-хто зможе анонімно розповісти про незаконне майно посадовців або про те, що вартість придбаного ним майна була сильно занижена.

Всю інформацію ретельно перевірятимуть. Про це повідомляє прес-служба бюро в Facebook.

Як відомо, Верховна Рада 29 червня ухвалила закон і повернула покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації, підтримавши пропозиції президента Володимира Зеленського.

Відтепер умисне неподання декларації каратиметься штрафом від 42 тис. 500 до 51 тис. грн, громадськими роботами від 150 до 240 годин із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або позбавленням волі строком на один рік.

Якщо в декларації посадовця невідповідність із реальними доходами становитиме від 1,1 млн до 4,5 млн грн, то його можуть покарати штрафом у 51−68 тис. грн, громадськими роботами від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада попередньо погодилася із Зеленським — за брехню в декларації каратимуть тюрмою.