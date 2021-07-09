Неравнодушный мужчина «откачал» с того света утопленника в Кривом Роге

Утопленник. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n157207-neravnodushnyy-mujchina-otkachal-s-togo-sveta-utoplennika-v-krivom-roge.html

Ракурс

В Кривом Роге мужчина спас отдыхающего, который плавал в воде вниз головой. Другие люди на пляже смотрели на «мертвое тело», и считали, что спасать мужчину — бесполезно.

Впоследствии, благодаря усилиям неравнодушного отдыхающего и скорой, утопленник пришел в себя. Об этом сообщает жена спасателя Инна Сапега на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во время отдыха на местном карьере. К воде подъехал автомобиль, из которого вышел нетрезвый мужчина и пошел купаться. Через некоторое время он плавал в воде, погрузив лицо в воду.

Я обратила внимание, что в воде вниз головой кто-то плавает. Прошло секунд 30, а он не поднимает голову. И тут один человек начал бежать в воду и тащить на берег за руку мужчину. У меня шок. Дима (муж девушки, — ред.) вскочил и побежал к ним. Достали мужчину сине-черного до плеч, лицо и уши тоже были черные, без признаков жизни, не дышал, пульса не было, — рассказала очевидица.

Она добавила, что ее муж начал возвращать отдыхающего в жизни, в то время, как другие люди смотрели на «мертвое тело», и заявляли, что «все это бесполезно». Пока зеваки наблюдали за тем, что происходит, мужчина не останавливался и продолжал возвращать к жизни утопленника, делая ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Впоследствии женщина вызвала скорую, но мужчина все еще не дышал. Только через некоторое время он пришел в себя, а затем на место приехала скорая и госпитализировала отдыхающего в городскую больницу.

Напомним, ранее мы сообщали, что случаи утопления на водоемах в Украине резко участились — в течение трех выходных погибли 40 человек, из них — шестеро детей. Еще 23 украинцев спасли.