Небайдужий чоловік «відкачав» з того світу потопельника в Кривому Розі

Потопельник. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n157207-nebaydujyy-cholovik-vidkachav-iz-togo-svitu-potopelnyka-v-kryvomu-rozi.html

Ракурс

У Кривому Розі чоловік врятував відпочивальника, який плавав у воді вниз головою. Інші люди на пляжі дивилися на «мертве тіло» та вважали, що рятувати чоловіка — марна справа.

Згодом, через зусилля небайдужого відпочивальника та швидкої, потопельник отямився. Про це повідомляє дружина рятувальника Інна Сапіга у Facebook.

Інцидент трапився під час відпочинку на місцевому кар'єрі. До води під’їхав автомобіль, з якого вийшов нетверезий чоловік та пішов купатися. Через деякий час він плавав у воді, зануривши обличчя у воду.

Я звернула увагу, що у воді вниз головою хтось плаває. Минуло секунд 30, а він не підіймає голову. І тут один чоловік почав бігти у воду й тягнути на берег за руку людину. У мене шок. Діма (чоловік дівчини, — ред.) схопився й побіг до них. Дістали чоловіка синьо-чорного по плечі, обличчя і вуха теж були чорні, без ознак життя, не дихав, пульсу не було, — розповіла очевидиця.

Вона розповіла, що її чоловік почав повертати відпочивальника до життя, у той час, як інші люди дивилися на «мертве тіло» й заявляли, що «все це марно». Поки витріщаки стояли і спостерігали за тим, що відбувається, чоловік не зупинявся і продовжував повертати до життя потопельника, роблячи йому штучне дихання та непрямий масаж серця.

Згодом жінка викликала швидку, але чоловік не дихав. Лише через деякий час він прийшов до тями, а згодом на місце приїхала швидка й госпіталізувала відпочивальника до міської лікарні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що випадки утоплення на водоймах в Україні різко почастішали — упродовж трьох вихідних загинуло 40 осіб, з них — шестеро дітей. Ще 23 українців було врятовано.