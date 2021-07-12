Дмитрий Разумков, фото: «Акценти»

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины, рассказал, когда парламент рассмотрит предложения президента Владимира Зеленского к недавно заветированному им закону о перезагрузке Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

По словам Разумкова, рассмотрение может состояться уже во время заседания Верховной Рады во вторник, 13 июля. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает агентство «Укринформ».

Так что спикер надеется, что в течение недели появится «принятый закон с убранными противоречивыми нормами».

Я дал соответствующее поручение. Комитет провел заседание в пятницу. Я думаю, что во вторник одним из первых вопросов мы рассмотрим вето, — отметил Разумков.

Он добавил, что в этом случае не нужно будет проходить первое и второе чтение.

Голосуются поправки, которые были указаны гарантом Конституции, после этого закон подписывается и направляется снова в Офис президента, — отметил он.

29 июня Верховная Рада поддержала законопроект № 3711-Д, который предусматривает перезапуск ВККС при решающей роли международных экспертов.

Зеленский 8 июля ветировал этот законопроект и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями, мотивируя это решение наличием в нем коллизии с правками, которые позволяют совершенно по-разному трактовать нормы документа.

Источник: «Укринформ»