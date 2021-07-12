Дмитро Разумков, фото: «Акценти»

https://racurs.ua/ua/n157281-perezapusk-vkks-koly-rozglyanut-propozyciyi-zelenskogo-rozpoviv-razumkov.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, розповів, коли парламент розгляне пропозиції президента Володимира Зеленського до нещодавно заветованого ним закону про перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

За словами Разумкова, розгляд може відбутися вже під час засідання Верховної Ради у вівторок, 13 липня. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Тож спікер сподівається, що в межах тижня з’явиться «прийнятий закон із прибраними суперечливими нормами».

Я дав відповідне доручення. Комітет провів засідання в п‘ятницю. Я думаю, що у вівторок одним із перших питань ми розглянемо вето, — зазначив Разумков.

Він додав, що в цьому випадку не потрібно буде проходити перше та друге читання.

Голосуються правки, які були зазначені гарантом Конституції, після цього закон підписується і направляється знову до Офісу президента, — зазначив він.

29 червня Верховна Рада підтримала законопроект № 3711-Д, який передбачає перезапуск ВККС за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Зеленський 8 липня ветував цей законопроект і повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями, мотивуючи це рішення наявністю в ньому колізії з правками, які дозволяють абсолютно по-різному трактувати норми документа.

Джерело: «Укрінформ»