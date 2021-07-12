На досрочных парламентских выборах в Молдове победила проевропейская партия, фото: RT

https://racurs.ua/n157289-proval-rossii-proevropeyskaya-partiya-ubeditelno-vyigrala-vybory-v-moldove.html

Ракурс

В Молдове проевропейская партия «Действие и Солидарность», которую ранее возглавляла действующий президент страны Мая Санду, одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах, прошедших 11 июля.

По результатам подсчета 95,95% бюллетеней «Действие и Солидарность» получает более половины голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.

В настоящее время голоса избирателей распределяются следующим образом:

«Действие и Солидарность» поддержали 52,74% избирателей;

блок социалистов и коммунистов (BECS), возглавляемый двумя бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, поддержали 27,22% избирателей;

партия «Шор» бизнесмена Илана Шора получила 5,75% избирателей;

блок «Ренато Усатый» получает 4,10% голосов.

Явка на выборах составила 48,25%. По оценкам ЦИК, выборы прошли без существенных нарушений. Новый парламент должен начать работу 27 августа.

Досрочные выборы в Молдове стали результатом длительного противостояния, которое последовало за победой Санду в ноябре 2020 года во втором туре президентских выборов над бывшим главой государства — пророссийским политиком Додоном.