Провал Росії — проєвропейська партія переконливо виграла вибори в Молдовіhttps://racurs.ua/ua/n157289-proval-rosiyi-proievropeyska-partiya-perekonlyvo-vygrala-vybory-v-moldovi.htmlРакурс
У Молдові проєвропейська партія «Дія і Солідарність», яку раніше очолювала чинний президент країни Мая Санду, здобула переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах, які відбулися 11 липня.
За результатами підрахунку 95,95% бюлетенів «Дія і Солідарність» здобуває понад половину голосів виборців. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.
Наразі голоси виборців розподіляються так:
- «Дію і Солідарність» підтримали 52,74% виборців;
- блок соціалістів і комуністів (BECS), очолюваний двома колишніми президентами Ігорем Додоном і Володимиром Вороніним, підтримали 27,22% виборців;
- партія «Шор» бізнесмена Ілана Шора здобула 5,75% виборців;
- блок «Ренато Вусатий» отримує 4,10% голосів.
Явка на виборах склала 48,25%. За оцінками ЦВК, вибори відбулися без суттєвих порушень. Новий парламент має розпочати роботу 27 серпня.
Дострокові вибори в Молдові стали результатом тривалого протистояння, яке послідувало за перемогою Санду у листопаді 2020 року в другому турі президентських виборів над колишнім главою держави — проросійським політиком Додоном.