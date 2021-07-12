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Ракурс
На дострокових парламентських виборах у Молдові перемогла проєвропейська партія, фото: RT

Провал Росії — проєвропейська партія переконливо виграла вибори в Молдові

12 лип 2021, 11:12
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У Молдові проєвропейська партія «Дія і Солідарність», яку раніше очолювала чинний президент країни Мая Санду, здобула переконливу перемогу на дострокових парламентських виборах, які відбулися 11 липня.

За результатами підрахунку 95,95% бюлетенів «Дія і Солідарність» здобуває понад половину голосів виборців. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

Наразі голоси виборців розподіляються так:

  • «Дію і Солідарність» підтримали 52,74% виборців;
  • блок соціалістів і комуністів (BECS), очолюваний двома колишніми президентами Ігорем Додоном і Володимиром Вороніним, підтримали 27,22% виборців;
  • партія «Шор» бізнесмена Ілана Шора здобула 5,75% виборців;
  • блок «Ренато Вусатий» отримує 4,10% голосів.

Явка на виборах склала 48,25%. За оцінками ЦВК, вибори відбулися без суттєвих порушень. Новий парламент має розпочати роботу 27 серпня.

Дострокові вибори в Молдові стали результатом тривалого протистояння, яке послідувало за перемогою Санду у листопаді 2020 року в другому турі президентських виборів над колишнім главою держави — проросійським політиком Додоном.

Джерело: Ракурс


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