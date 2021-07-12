Вистачило б на цілу армію – повідомили кількість втрачених в Україні стволів

https://racurs.ua/ua/n157288-vystachylo-b-na-cilu-armiu-povidomyly-kilkist-vtrachenyh-v-ukrayini-stvoliv.html

Ракурс

Обіг вогнепальної зброї в Україні не регламентується, хоча тільки у 2013−2015 роках держава втратила контроль за колосальними обсягами стрілецького озброєння.

Йдеться про втрату щонайменше 300 тис. одиниць стрілецької зброї й легких озброєнь.

Про це повідомляється у звіті «Нелегальна зброя в Україні», який оприлюднив ресурс Small Arms Survey.

Із цього масу зброї 200 тис. одиниць втрачено в зоні АТО на Донбасі, ще 100 тис. — у Криму. Знайдено тільки 4 тис. одиниць зброї. Автор звіту — Антон Мартинюк, міжнародний консультант із більш ніж 18-річним досвідом роботи на державній службі.

Він переконує, що значні запаси незареєстрованої стрілецької зброї перебувають на руках цивільного населення України. Наразі в рамках протидії незаконному розповсюдженню вдалося вилучити лише незначні обсяги нелегальної вогнепальної зброї, а внутрішній нелегальний ринок зброї в Україні залишається проблемою для інших країн регіону й вимагає пильного спостереження.

Зайве згадувати, що закону про обіг зброї в Україні досі немає, а Верховний суд наказав нам повірити, ніби наказ МВС — це і є «закон», — написав на своїй сторінці у Фейсбук Микола Хавронюк, експерт Центру політико-правових реформ, професор факультету правничих наук НаУКМА.

Він нагадав, що у Верховну Раду подано два тематичних законопроекти: про право на цивільну вогнепальну зброю (№ 5708) і про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України «Про право на цивільну вогнепальну зброю» (№ 5709).

Обидва законопроекти передбачають, що придбати бойовий пістолет зможуть лише після навчальних курсів та й то, лише ті, хто має 5-річний стаж володіння іншою зброєю. Наприклад, мисливською рушницею.

Наразі кожен повнолітній громадянин України може придбати довгоствольну мисливську зброю, за умови отримання спеціального дозволу. Застосовувати її можна лише на полюванні. Обмежене коло осіб може мати короткоствольну травматичну зброю з гумовими кулями.

Відсутність закону про обіг зброї депутати Верховної Ради і Національна поліція пояснюють тим, що суспільство не готове до вільного продажу зброї.

Джерела: Small Arms Survey, Микола Хавронюк у Фейсбук