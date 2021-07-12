Хватило бы на целую армию — сообщили количество утерянных в Украине стволов

https://racurs.ua/n157288-hvatilo-by-na-celuu-armiu-soobschili-kolichestvo-uteryannyh-v-ukraine-stvolov.html

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Оборот огнестрельного оружия в Украине не регламентируется, хотя только в 2013—2015 годах государство потеряло контроль за колоссальными объемами стрелкового вооружения.

Речь идет о потере не менее 300 тыс. единиц стрелкового оружия и легких вооружений.

Об этом сообщается в отчете «Нелегальная оружие в Украине», который обнародовал ресурс Small Arms Survey.

200 тыс. единиц потеряно в зоне АТО на Донбассе, еще 100 тыс. — в Крыму. Найдены только 4 тыс. единиц оружия. Автор отчета — Антон Мартынюк, международный консультант с более чем 18-летним опытом работы на государственной службе.

Он утверждает, что значительные запасы незарегистрированного стрелкового оружия находятся на руках гражданского населения Украины. Сейчас в рамках противодействия незаконному распространению удалось изъять лишь незначительные объемы нелегального огнестрельного оружия, а внутренний нелегальный рынок оружия в Украине остается проблемой для других стран региона и требует пристального наблюдения.

Излишне упоминать, что закона об обороте оружия в Украине до сих пор нет, а Верховный суд приказал нам поверить, что приказ МВД — это и есть «закон», — написал на своей странице в Фейсбук Николай Хавронюк, эксперт Центра политико-правовых реформ, профессор факультета юридических наук НаУКМА.

Он напомнил, что в Верховную Раду подали два тематических законопроекта: о праве на гражданское огнестрельное оружие (№ 5708) и о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона «О праве на гражданское огнестрельное оружие» (№ 5709).

Оба законопроекта предусматривают, что приобрести боевой пистолет смогут только после учебных курсов и граждане с 5-летним опытом владения другим оружием, например, охотничьим ружьем.

Сейчас каждый совершеннолетний гражданин Украины может приобрести длинноствольное охотничье оружие при условии получения специального разрешения. Применять ее можно только на охоте. Ограниченный круг лиц может владеть короткоствольным травматическим оружием с резиновыми пулями.

Отсутствие закона об обороте оружия депутаты Верховной Рады и Национальная полиция объясняют тем, что общество не готово к свободной продаже.

Источники: Small Arms Survey, Николай Хавронюк в Фейсбук