Берегиня. Фото: УНИАН

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День украинских миротворцев празднуют в Украине 15 июля. На счету украинских миротворцев множество операций, среди которых действия в странах Европы, Средней Азии, Африки, Закавказья и многих других, где до сих пор свистят пули и разрываются снаряды.

В народе 15 июля празднуют день Берегини — это славянское божество, которое еще называют матерью всех духов и земных богатств. Она является защитницей людей и всего живого. Также по православному церковному календарю это день памяти святителя Фотия, митрополита Киевского.

Берегиню в народе называли Ладой. Люди поклонялись ей в образе березы. Нередко ее ассоциировали с русалками, в которых превращались засватанные девушки, умершие до замужества.

В этот день принято сажать березу возле дома. Славяне верили, что это дерево защищает людей и жилье от нечистой силы. Считалось, что 15 июля берегини покидают воды рек и озер и сидят на деревьях. Поэтому, чтобы их задобрить, люди привязывали к ветвям вышитые полотенца. 15 июля был в разгаре сенокос, поэтому люди активно работали в поле, а также заготавливали на зиму овощи — квасили огурцы и помидоры.

Народные приметы: