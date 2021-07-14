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Берегиня. Фото: УНИАН
15 июля — какой праздник и народные приметыhttps://racurs.ua/n157438-15-iulya-kakoy-prazdnik-i-narodnye-primety.htmlРакурс
День украинских миротворцев празднуют в Украине 15 июля. На счету украинских миротворцев множество операций, среди которых действия в странах Европы, Средней Азии, Африки, Закавказья и многих других, где до сих пор свистят пули и разрываются снаряды.
В народе 15 июля празднуют день Берегини — это славянское божество, которое еще называют матерью всех духов и земных богатств. Она является защитницей людей и всего живого. Также по православному церковному календарю это день памяти святителя Фотия, митрополита Киевского.
Берегиню в народе называли Ладой. Люди поклонялись ей в образе березы. Нередко ее ассоциировали с русалками, в которых превращались засватанные девушки, умершие до замужества.
В этот день принято сажать березу возле дома. Славяне верили, что это дерево защищает людей и жилье от нечистой силы. Считалось, что 15 июля берегини покидают воды рек и озер и сидят на деревьях. Поэтому, чтобы их задобрить, люди привязывали к ветвям вышитые полотенца. 15 июля был в разгаре сенокос, поэтому люди активно работали в поле, а также заготавливали на зиму овощи — квасили огурцы и помидоры.
Народные приметы:
- Листья 15 июля желтые — будет ранняя зима;
- Если на Берегиню запланировать завершение дела, то оно непременно будет удачным;
- Много звезд в небе 15 июля — день будет ясным.
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