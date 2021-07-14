Берегиня. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n157438-15-lypnya-yake-svyato-ta-narodni-prymety.html

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День українських миротворців святкують в Україні 15 липня. На рахунку українських миротворців безліч операцій, серед яких країни Європи, Середньої Азії, Африки, Закавказзя й багатьох інших, де досі свистять кулі та розриваються снаряди.

У народі 15 липня святкують день Берегині — це слов’янське божество, яку ще називають матір’ю всіх духів і земних багатств. Вона є захисницею людей і всього живого. Також за православним церковним календарем це день пам’яті святителя Фотія, митрополита Київського.

Берегиню в народні називали Ладою. Люди поклонялися їй в образі берези. Нерідко її пов’язували з русалками, у яких перетворювалися засватані дівчата, які померли до заміжжя.

У цей день заведено саджати березу біля будинку. Слов’яни вірять, що це дерево оберігає людей і житла від нечистої сили. Вважалося, що 15 липня берегині залишають води річок і озер і сидять на деревах. Тому, щоби їх задобрити, люди прив’язували до їхніх гілок вишиті рушники. 15 липня був у розпалі сінокіс, тому люди активно працювали в полі, а також заготовляли на зиму овочі — квасили огірки та помідори.

Народні примети: