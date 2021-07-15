Икота отправила в больницу президента Бразилии. Фото: BBC

https://racurs.ua/n157465-ikota-otpravila-v-bolnicu-prezidenta-brazilii.html

Ракурс

Курьез случился с 66-летним президентом Бразилии Жаиром Болсонару — его госпитализировали после 10 дней хронической икоты.

Лечить президента планируют «консервативно», то есть, без операции. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Жаир Болсонару был доставлен в госпиталь Вооруженных сил в столице Бразилии. Он будет находиться под наблюдением врачей в течение двух суток.

В последние недели Болсонару несколько раз публично говорил, что страдает из-за икоты. Так, еще 7 июля в интервью Radio Guaiba он сказал: «Прошу прощения у всех, кто меня слушает, потому что я уже пять дней икаю».

8 июля во время трансляции в Facebook (Фейсбук) Болсонару снова извинился из-за икоты. Он предполагал, что причиной могут быть лекарства, прописанные ему после стоматологической операции.

Напомним, ранее мы сообщали, что президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали во время визита в бразильский штат Мараньян за нарушение карантинных ограничений: он собрал толпу и при этом был без медицинской маски.

Источник: AP