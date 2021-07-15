Гикавка вклала до лікарні президента Бразилії. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n157465-gykavka-vklala-do-likarni-prezydenta-brazyliyi.html

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Курйоз трапився із 66-річним президентом Бразилії Жаїром Болсонару — його госпіталізували після 10 днів хронічної гикавки.

Лікувати президента планують «консервативно», тобто, без операції. Про це інформує Associated Press.

Зазначається, що Жаїр Болсонару був доправлений у госпіталь Збройних сил у столиці Бразилії. Він перебуватиме під наглядом лікарів упродовж двох діб.

В останні тижні Болсонару кілька разів публічно говорив, що страждає через гикавку. Так, ще 7 липня в інтерв’ю Radio Guaiba він сказав: «Прошу вибачення у всіх, хто мене слухає, тому що я вже п’ять днів гикаю».

8 липня під час трансляції в Facebook (Фейсбук) Болсонару знову вибачився за гикавку. Він припускав, що причиною можуть бути ліки, прописані йому після стоматологічної операції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президента Бразилії Жаїра Болсонару оштрафували під час візиту в бразильський штат Мараньян за порушення карантинних обмежень: він зібрав натовп і при цьому був без медичної маски.

Джерело: AP