Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Онлайн-регистрацию места жительства за 10 минут поддержала Рада

Онлайн-регистрацию места жительства за 10 минут поддержала Рада

15 июл 2021, 17:00
999

Онлайн-регистрацию места жительства за 10 минут в первом чтении поддержала Верховная Рада во время пленарного заседания 15 июля. Нардепы приняли за основу законопроект № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларировании места жительства в Украине.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, этот законопроект:

  • вводит новый механизм — «декларирование» места жительства;

  • предусматривает возможность получения услуг по декларированию/регистрации места проживания в электронной форме;

  • определяет перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования или регистрации места жительства;

  • запрещает требовать для декларирования или регистрации места жительства документы, не предусмотренные этим законопроектом;

  • закрепляет право собственника жилья отменить задекларированное место прописки третьих лиц в жилье, что ему принадлежит без решения суда и тому подобное.

Напомним, в мае «Ракурс» писал, что изменить место регистрации в Украине можно будет с помощью портала «Дія».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров