Онлайн-регистрацию места жительства за 10 минут поддержала Рада

https://racurs.ua/n157479-onlayn-registraciu-mesta-jitelstva-za-10-minut-podderjala-rada.html

Ракурс

Онлайн-регистрацию места жительства за 10 минут в первом чтении поддержала Верховная Рада во время пленарного заседания 15 июля. Нардепы приняли за основу законопроект № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларировании места жительства в Украине.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, этот законопроект:

вводит новый механизм — «декларирование» места жительства;

предусматривает возможность получения услуг по декларированию/регистрации места проживания в электронной форме;

определяет перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования или регистрации места жительства;

запрещает требовать для декларирования или регистрации места жительства документы, не предусмотренные этим законопроектом;

закрепляет право собственника жилья отменить задекларированное место прописки третьих лиц в жилье, что ему принадлежит без решения суда и тому подобное.

Напомним, в мае «Ракурс» писал, что изменить место регистрации в Украине можно будет с помощью портала «Дія».