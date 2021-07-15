Онлайн-реєстрацію місця проживання за 10 хвилин підтримала Рада

https://racurs.ua/ua/n157479-onlayn-reiestraciu-miscya-projyvannya-za-10-hvylyn-pidtrymala-rada.html

Ракурс

Онлайн-реєстрацію місця проживання за 10 хвилин у першому читанні підтримала Верховна Рада під час пленарного засідання 15 липня. Нардепи ухвалили за основу законопроект № 5463 про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні.

Як інформує прес-служба українського парламенту, цей законопроект:

запроваджує новий механізм — «декларування» місця проживання;

передбачає можливість отримання послуг з декларування/реєстрації місця проживання у електронній формі;

визначає перелік усіх необхідних документів та відомостей, потрібних для декларування або реєстрації місця проживання;

забороняє вимагати для декларування або реєстрації місця проживання документи, які не передбачені цим законопроектом;

закріплює право власника житла скасувати задеклароване або зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому належить без рішення суду тощо.

Нагадаємо, у травні «Ракурс» писав, що змінити місце реєстрації в Україні можна буде за допомогою порталу «Дія».